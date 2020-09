Bonus COVID-19 1000 euro decreto Agosto, i chiarimenti dell’INPS sugli aventi diritto (Di martedì 1 settembre 2020) Con il messaggio INPS numero 3160 del 2020, pubblicato qualche giorno fa, l’INPS da l’ok al nuovo Bonus COVIS-19 di 1000 euro sottolineando che a beneficiarne potranno essere soltanto i settori più svantaggiati ed escludendo dalla fruizione una parte della platea che ha già fruito dei precedenti indennizzi. Bonus COVID 1000 euro decreto Agosto A poter beneficiare del nuovo Bonus 1000 euro potranno essere i lavoratori stagionali e quelli impiegati a tempo determinato nel turismo e nel settore termale, i lavoratori intermittenti, i venditori a domicilio, gli autonomi occasionali e i lavoratori dipendenti dello spettacolo. Il decreto 104 del ... Leggi su notizieora

