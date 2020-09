Bonus casalinghe nel Decreto Agosto. Come funziona e a chi spetta (Di martedì 1 settembre 2020) Tra le varie misure a sostegno delle categorie più in difficoltà per l’emergenza Covid, il Decreto Agosto contiene anche un fondo d’inclusione ‘rosa’ per le casalinghe, detto Bonus casalinghe, con uno stanziamento di circa 3 miliardi per il 2020. Nell’annunciare lo stanziamento, la ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti ha sottolineato l’importanza delle politiche inclusive e di qualificazione professionale, ossia garantire alle donne la possibilità di scelta in termini professionali. I numeri L’Istat ha rilevato nel 2017 circa 7 milioni di casalinghe, ossia donne che non lavorano ma hanno scelto, o si sono viste costrette a farlo, di prendersi cura a tempo pieno della casa e della famiglia. Nel Sud del Paese ... Leggi su quifinanza

