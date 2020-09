Bonus bici, nuovo rinvio: i rimborsi slittano a inizio novembre (Di martedì 1 settembre 2020) Il ministero dell’Ambiente ha deciso di lanciare il portale per chiedere il rimborso o scaricare il voucher per l’acquisto quando tutti i 210 milioni stanziati saranno disponibili. L’obiettivo è quello di evitare il rischio click day Leggi su ilsole24ore

Che siano un flop, perché non sono stati usati dalla platea per cui erano stati realizzati (come nel caso del bonus vacanze) o non siano ancora partiti: ecco i bonus con una vita «travagliata» ...Slitta ancora, questa volta a inizio novembre, il portale del ministero dell'Ambiente che renderà operativo il bonus bici, l'incentivo per la mobilità “sostenibile” che arriva a un massimo di 500 euro ...