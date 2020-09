Bonus bici, nuovo rinvio: i rimborsi slittano a inizio novembre (Di martedì 1 settembre 2020) Il ministero dell’Ambiente ha deciso di lanciare il portale per chiedere il rimborso o scaricare il voucher per l’acquisto quando tutti i 210 milioni stanziati saranno disponibili. L’obiettivo è quello di evitare il rischio click day Leggi su ilsole24ore

Vendite con incentivi auto ad agosto 2020 in equilibrio: le stesse auto vendute rispetto ad agosto 2019. Una vittoria, visto il crollo del mercato dei mesi precedenti? No, secondo Salvatore Saladino, ...Bonus Bici 2020: il Ministero dell’Ambiente ha deciso di lanciare il portale per chiedere il rimborso o scaricare il voucher per l’acquisto di una bici. Pertanto, la piena operatività del Bonus Bici 2 ...