Bollettino Coronavirus del 1 Settembre 2020 (Di martedì 1 settembre 2020) L’incremento nazionale dei casi in data 1 Settembre è +0,36% (ieri +0,37%) con 270.189 contagiati totali, 207.944 dimissioni/guarigioni (+291) e 35.491 deceduti (+8); 26.754 infezioni in corso (+676). Elaborati 81.050 (ieri 58.518) con 978 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,20% (ieri 1,70%); ricoverati con sintomi 1.380 (+92); terapie intensive: +13 (107).Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 242 (6.200 tamponi, rapporto p/t 1,49%); Lazio 125 (10.700 tamponi, rapporto p/t 1,16%); Campania 102 (5.837 tamponi, rapporto p/t 1,74%); Emilia Romagna 99 (10.764 tamponi, rapporto p/t 0,91%); Veneto 97 (6.598 tamponi, rapporto p/t 1,47%); Sardegna 50 (1.749 tamponi, rapporto p/t 2,85%); Piemonte 42 (3.997 tamponi, rapporto p/t 1,05%); Toscana 40 (4.929 tamponi, rapporto p/t 0,81%); Puglia 39 (3.651 tamponi, rapporto p/t 1,06%); Sicilia 33 (4.210 tamponi, rapporto ... Leggi su sbircialanotizia

