Boccia, assist a De Luca: Regioni decidano se riaprire scuole dopo elezioni (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Non vi è ancora alcuna ufficialità sulla data di riapertura delle scuole in Regione Campania. Com’è noto il governo ha fissato per il 14 settembre il giorno in cui i cancelli scolastici sarebbero dovuti riaprirsi. Le dichiarazioni di De Luca, in ogni caso, lasciano presagire che in Campania ci sarà uno slittamento dell’apertura a dopo le elezioni, probabilmente il 24 settembre. Sul tema è intervenuto anche Boccia, Ministro per gli Affare Regionali, il quale ha sottolineato che – fermo restando che il governo non prevede slittamento alcuno – “se ci sono Regioni che ritengono di dover ripartire dopo le elezioni, perché ritengono utile fare ... Leggi su anteprima24

Boccia: "In caso di focolai potrebbero esserci delle zone ... "La distanza siderale tra comunicazione ministeriale e realtà, che ha portato all'assist per salvare il ministro del Comitato tecnico ...

