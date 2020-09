Bimba di 3 anni trascinata in volo dall’aquilone gigante: momenti di paura durante festival a Taiwan (Di martedì 1 settembre 2020) Bimba di 3 anni trascinata in volo dall’aquilone gigante. La piccola è rimasta impigliata nella coda di un aquilone che l’ha letteralmente trascinata in aria facendole compiere un volo a diverse decine di metri di altezza da terra. Il fatto domenica durante una festa a Hsinchu, nel nord di Taiwan. La Bimba è stata portata immediatamente in ospedale dove però le sono state riscontrate solo ferite lievi e quindi subito dimessa. Sono stati secondi di vero terrore quelli vissuti da una Bimba di soli 3 anni che assisteva come spettatrice a un festival a Taiwan. durante l’evento, che preveda anche il ... Leggi su limemagazine.eu

matteosalvinimi : ??Un pensiero inoltre per tutti gli italiani che stanno soffrendo per il maltempo, apprendo ora di una bimba di 3 an… - TgrRaiToscana : E' morta anche la sorellina 14enne della bimba di 3 anni schiacciata dal pioppo alto 4 metri che questa mattina è c… - iconameteo : Momenti di paura a Taiwan per una bimba di 3 anni che, rimasta impigliata in un aquilone, è stata sbalzata in aria… - zazoomblog : Bimba di 3 anni muore in un tragico incidente al parco - #Bimba #muore #tragico #incidente - Robs_16 : Ad undici anni quando eri piccola Aspettavi una lettera da Hogwarts Per dimostrare a tutti i tuoi compagni che eri… -