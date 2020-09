Biden a Pittsburgh incolpa Trump di avere seminato caos in mezzo alle crisi (Di martedì 1 settembre 2020) Ieri Biden ha tenuto il suo primo comizio dopo la Convention in un’acciaieria a Pittsburgh, Pennsylvania. Qui il candidato democratico ha incolpato il presidente Trump di seminare caos piuttosto che fare ordine sulle questioni razziali, il coronavirus e l’economia. Tuttavia, ha anche fortemente condannato i saccheggi, le violenze e le distruzioni di proprietà durante le … Leggi su periodicodaily

