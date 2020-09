Berlusconi: “Il Milan è stato l’amore della mia vita, il Monza è il presente” (Di martedì 1 settembre 2020) “Il Milan è stato il grande amore della mia vita. E’ un passato glorioso che resterà sempre nel mio cuore. Il Monza invece è il presente e il futuro e io vivo guardando al futuro“. Queste le parole di Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan e ora proprietario del Monza, ai microfoni della trasmissione “Agorà Estate” su Rai Tre. La squadra brianzola, sotto la guida dell’ex Presidente del Consiglio, ha conquistato la promozione in Serie B e si sta preparando al prossimo campionato cadetto con un mercato pieno di colpi. Leggi su sportface

berlusconi : Dobbiamo confermarci come primo partito della coalizione di centrodestra in Campania. Per questo dobbiamo dare risa… - simonefurlan1 : Sono assolutamente d’accordo con il Presidente @berlusconi #IoVotoNO mandiamo a casa questi incapaci. - berlusconi : Sono perplesso: il taglio dei parlamentari è una scelta giusta che noi avevamo già adottato fin dal 2005 con la nos… - gianlucalv : @iamscreening @beppe_grillo Oliviero e quindi? Che è successo successo trent'anni fa una persona non può pubblicare… - gianni61917040 : RT @pestapere: Berlusconi riferendosi a De Luca: “...la politica non è spettacolo” Il bue dice cornuto all’asino. ?????? -