Bergamo, primato per i morti sul lavoro «Segnalate 36 vittime a causa del Covid» (Di martedì 1 settembre 2020) Sono raddoppiate nei primi sei mesi dell’anno le denunce di infortunio mortale in Lombardia: i dati della Cisl. Leggi su ecodibergamo

SIPARISipari : @Massimi37634824 Bergamo.. Certo quello del covid triste primato... Per il resto non vi fate mancare niente... - ivonne69villa : RT @RegLombardia: #CittàCreativeUnesco Dal 2019, #Bergamo fa parte della Rete delle Città Creative @UNESCO per la #Gastronomia. La città lo… - RegLombardia : #CittàCreativeUnesco Dal 2019, #Bergamo fa parte della Rete delle Città Creative @UNESCO per la #Gastronomia. La ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo primato Bergamo, primato per i morti sul lavoro «Segnalate 36 vittime a causa del Covid» L'Eco di Bergamo Bergamo, primato per i morti sul lavoro «Segnalati 36 casi a causa del Covid»

Sono state 177 le denunce di infortunio mortale sul lavoro in Lombardia, tra gennaio e luglio 2020, più che raddoppiate rispetto alle 88 dello stesso periodo dell’anno scorso. È quanto rileva la Cisl ...

CIVM: la Svolte di Popoli è di Simone Faggioli con record

La decisa prova di carattere del fiorentino che sulla Norma M20 FC Zytek ha attaccato e realizzato il nuovo record in 2'56”28 sui 7.530 metri del tracciato abruzzese dopo prove sofferte. Merli su Osel ...

Sono state 177 le denunce di infortunio mortale sul lavoro in Lombardia, tra gennaio e luglio 2020, più che raddoppiate rispetto alle 88 dello stesso periodo dell’anno scorso. È quanto rileva la Cisl ...La decisa prova di carattere del fiorentino che sulla Norma M20 FC Zytek ha attaccato e realizzato il nuovo record in 2'56”28 sui 7.530 metri del tracciato abruzzese dopo prove sofferte. Merli su Osel ...