Bentornato Benevento, i giallorossi in città dopo il ritiro di Seefeld (FOTO) (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Bentornato Benevento. Concluso il ritiro di Seefeld, in Austria, la formazione giallorossa è tornata nel tardo pomeriggio di oggi in città, dove proseguirà la preparazione in vista del campionato di serie A che prenderà il via il prossimo 19 settembre. Quindici giorni in Tirol per mettere benzina nella gambe e per iniziare a conoscersi. Due settimane trascorse tra alti e bassi, colpa del covid-19 che non ha risparmiato neanche la Strega. In Austria il Benevento avrebbe dovuto disputare due amichevoli, contro l’Imst e lo Schalke 04, entrambe annullate a causa dei contagi registrati nella rosa giallorossa. Saltato anche il test con la Roma in programma per sabato prossimo, mentre resta in calendario il ... Leggi su anteprima24

