Belen Rodriguez, quella drammatica telefonata nel giorno del matrimonio (Di martedì 1 settembre 2020) Jeremias Rodriguez, fratello della showgirl argentina, ha rivelato un retroscena doloroso accaduto proprio il giorno del matrimonio di Belen e Stefano De Martino. Ecco di cosa si tratta. Il matrimonio da favola di Belen Belen Rodriguez è una donna seguita e ammirata da tutti, come dimostra il suo profilo di Instagram arrivato a 9,7 milioni … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

stefanodonno75 : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: 'Troppo magra', l'ultima foto di Belen Rodriguez mette in allarme i f… - infoitcultura : Belen Rodriguez: quali sono stati i suoi ex fidanzati famosi? - infoitcultura : Belen e Cecilia Rodriguez | vacanze da single nella super villa a Capri - leone52641 : RT @tweetnewsit: Gli ultimi scatti che Belen ha pubblicato su Instagram hanno fatto preoccupare i fan: secondo alcuni, Rodriguez sarebbe mo… - jisoodinazareth : Emma Marrone a Belen Rodriguez quando Stefano De Martino la tradì con lei -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

DiLei

Questa estate ha un sapore dolce e amaro per le sorelle Rodriguez che a quanto pare si trovano single per la prima volta dopo molto tempo e nello stesso frangente. Un gioco che le due donne hanno mess .... L’estate 2020 è stata particolarmente complicata per le sorelle Rodriguez che hanno fatto i conti con la fine delle rispettive storie d’amore. Belen ha detto addio a Stefano De Martino a un anno dal ...