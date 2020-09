Belen Rodriguez da impazzire | Senza veli in piscina | fisico mozzafiato | la FOTO SEXY

Belen Rodriguez da impazzire, topless in piscina: fisico mozzafiato, la FOTO SEXY (Di mercoledì 2 settembre 2020) Belen Rodriguez manda in visibilio i propri fan, vale a dire quasi l’intera popolazione maschile, con un nuovo scatto da impazzire. La sensuale modella argentina ma ormai italiana d’adozione ha pubblicato una FOTO in cui posa in Senza veli in piscina, coprendo il seno con le mani. Non sfuggono però attraverso il vedo e non vedo e i giochi d’ombra con la piscina le sue forme e il suo fisico mozzafiato, ecco di seguito la FOTO SEXY. View this post on Instagram B A post shared by 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@BelenRodriguezreal) on Sep 1, 2020 at 5:49am PDT Leggi su sportface

