Beautiful USA: John Finnegan, il nuovo amore di Steffy, in guerra con Hope! (Di martedì 1 settembre 2020) Anticipazioni provenienti dall'America rivelano che Steffy troverà un nuovo amore, John Finnegan. Il bel dottore l'aiuterà ad uscire dalla dipendenza e a vincere la guerra contro Hope. Leggi su comingsoon

infoitcultura : Beautiful USA: Steffy sviluppa una grave dipendenza da Oppiacei! - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni USA: HOPE vuole anche KELLY? STEFFY seccata ma… - berta95italy : Beautiful, spoiler Usa: Hope vuole prendersi cura di Kelly, Steffy si oppone - mathfajrchild : ecco giacché aggiungo grazie @sunfloueh tvb ?Bro: 26262837382817/10? • lo usa arianna quando ruoliamo anna e kit an… - berta95italy : Beautiful, trame Usa: Shauna fa credere a Ridge di aver passato una notte di passione -

Anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate presto in onda in America rivelano che dopo un tragico incidente, Steffy svilupperà una grave dipendenza che spingerà Hope a insistere per toglierle K ...A Beautiful, un cambiato Thomas deve fare i conti con i sensi di colpa mentre Steffy perde i lumi della ragione scontrandosi con Hope Nelle prossime avventure di Beautiful ne vedremo di cotte e crude ...