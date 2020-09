Beautiful, anticipazioni puntata del 3 settembre 2020: Thomas intima a Xander di mantenere il silenzio (Di martedì 1 settembre 2020) Tornano le anticipazioni giornaliere di Beautiful, riguardanti ciò che accadrà nella puntata in onda su canale 5 giovedì 3 settembre 2020. La nuova trama vedrà al centro delle vicende la diatriba tra Xander e Thomas, dopo che quest’ultimo verrà informato da Zoe delle indagini portate avanti dal giovane Avant. Il Forrester determinato più che mai a far sì che il segreto sullo scambio di culle non venga mai a galla, minaccerà Xander, il quale dal canto suo, sembrerà ormai stanco di tutti gli intrighi e le bugie. Cosa deciderà di fare? Beautiful, trama del 3 settembre: Zoe informa Thomas delle indagini di ... Leggi su tutto.tv

