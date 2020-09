Beatrice Valli la spara grossa sulle donne senza figli e finisce in tendenza: è polemica – VIDEO (Di martedì 1 settembre 2020) Beatrice Valli, ex corteggiatrice di Uomini e donne, finisce in tendenza su Twitter dove rimane per svariate ore. Il motivo? Una sua risposta ad un follower che però non sarebbe andata giù a molte donne, soprattutto coloro che non sono mamme. L’influencer da tempo è legata sentimentalmente a Marco Fantini, con il quale ha avuto... L'articolo Beatrice Valli la spara grossa sulle donne senza figli e finisce in tendenza: è polemica – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Beatrice Valli parla di donne senza figli e finisce in tendenza: è polemica - zazoomblog : Bufera su Beatrice Valli le parole dell’influencer alzano un polverone. E lei costretta a cancellare tutto -… - zazoomblog : Beatrice Valli parla delle donne senza figli e scoppia la polemica - #Beatrice #Valli #parla #delle #donne - zazoomblog : Beatrice Valli al centro della bufera: piovono critiche dopo aver parlato delle donne senza figli - #Beatrice… - TwinStar755 : @LuBennet C'è gente che veramente lavora diciamo e ha figli cara la mia Beatrice Valli. Non ho parole. -