Batterio killer in ospedale a Verona, la mamma che ha denunciato: “Mia figlia morta come altri 3 bimbi. Sapevano, non sono intervenuti” (Di martedì 1 settembre 2020) “È un massacro, una strage di innocenti che si sarebbe dovuto evitare. Ciò che è accaduto è gravissimo. L’ospedale di Verona andava chiuso subito, per sanificarlo e trovare l’origine del Citrobacter”. Francesca Frezza, veronese, è la madre che si è battuta dopo la morte di sua figlia Nina, ammalatasi al Borgo Trento e morta al Gaslini di Genova a causa di una lesione cerebrale. È la mamma che con la sua battaglia personale, andando a manifestare davanti all’ingresso del nosocomio scaligero, considerato un’eccellenza della sanità veneta, è riuscita ad ottenere la chiusura dei reparti infetti. E ha permesso di scoperchiare numeri impressionanti sulle infezioni da Batterio ... Leggi su ilfattoquotidiano

Corriere : Il terribile batterio era annidato nel rubinetto del lavandino utilizzato dal personale della Terapia intensiva neo… - Corriere : Verona, nel rubinetto dell'ospedale il batterio killer che ha ucciso quattro neonati e ne ha infettati 96 - SkyTG24 : A #Verona sono morti 4 neonati a causa del #CitrobacterKoseri, un batterio killer molto raro e poco conosciuto. La… - e09081966 : RT @sono_farmaci: Ogni anno in Italia ci sono 49000 morti per infezioni ospedaliere, più di 130 al giorno. Nessuno ne parla. A Verona han…