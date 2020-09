Bastoni: “Non tutti mi avrebbero dato la fiducia che Conte e l’Inter hanno avuto in me” (Di martedì 1 settembre 2020) Alessandro Bastoni sulla sua prima stagione all’Inter Dopo un inizio in panchina, partita dopo partita si è preso il posto da titolare conquistando la fiducia di tutti a partire da Antonio Conte che lo ha voluto fortemente nella rosa dell’Inter. A ringraziare tecnico e società per aver creduto in lui è Alessandro Bastoni direttamente dal ritiro della Nazionale. Ecco le sue parole. “Giocando con Conte ho guardato tante partite di Chiellini e sono cresciuto molto. Mi piace molto come difende Bonucci, ma soprattutto come imposta. Studio tanto quello che hanno fatto Bonucci e Chiellini con Conte, sia alla Juventus che in Nazionale. Ho fatto un grande anno a Parma, ma ringrazio l’Inter ... Leggi su intermagazine

