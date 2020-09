Bassetti: “Positivo non significa malato. E dire questo non è negazionismo” (Video) (Di martedì 1 settembre 2020) Roma, 1° set – Ormai la narrazione dei media catastrofisti, e cioè filogovernativi, è chiara: chi non condivide l’allarmismo ufficiale è un «negazionista». Punto e basta. Persino Nicola Porro, che ha provato il coronavirus sulla propria pelle, viene accusato di «negazionismo» semplicemente perché non si è piegato ai dogmi del «giornalista unico». E allora, tanto per togliersi il dubbio, l’ha chiesto direttamente a un esperto. Nell’ultima puntata di Quarta Repubblica, infatti, Porro ha rivolto al noto infettivologo Matteo Bassetti una domanda molto precisa: «Un contagiato da coronavirus non è un malato. Professore, se dico questo, io sono un negazionista?». E la risposta è stata, ovviamente, ... Leggi su ilprimatonazionale

IlPrimatoN : Chissà se i catastrofisti riusciranno mai a capirlo - Andreaacquista : RT @sadecesen_2016: Bassetti: se il medico scrive che il defunto è morto di infarto, è morto di infarto. Quindi se ha avuto il covid e poi… - Indiana36307128 : RT @sadecesen_2016: Bassetti: se il medico scrive che il defunto è morto di infarto, è morto di infarto. Quindi se ha avuto il covid e poi… - nieddupierpaolo : @Kidsplace_it Dovrebbe dire quello che ha detto adesso Bassetti a #QuartaRepubblica : se sei positivo non sei malat… - sadecesen_2016 : Bassetti: se il medico scrive che il defunto è morto di infarto, è morto di infarto. Quindi se ha avuto il covid e… -

