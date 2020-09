Barcellona, non solo la grana Messi: Umtiti avrebbe violato protocolli anti coronavirus (Di martedì 1 settembre 2020) C'è fermento in casa Barcellona e non tutto è dovuto al caso Lionel Messi. Infatti, nonostante l'assenza dell'argentino ai test fisici e al primo allenamento dell'era Koeman sia stata la notizia del giorno, tra gli assenti c'era anche Samuel Umtiti. Il difensore francese non si è presentato al primo allenamento della squadra perché in quarantena dopo la positività al Covid-19. Fin qui nulla di strano, se non fosse che secondo alcuni organi di stampa spagnoli, il calciatore sarebbe stato visto in aeroporto. Se così fosse avrebbe violato i protocolli anti coronavirus.Barcellona: grana Umtiticaption id="attachment 719879" align="alignnone" width="402" ... Leggi su itasportpress

