Barcellona, il dato da paura: senza Messi e Suarez si perde quasi il 70% dei gol complessivi… (Di martedì 1 settembre 2020) In casa Barcellona è il caso di fare due conti. La rivoluzione iniziata in Catalogna dovrà essere analizzata e affrontata nel migliore dei modi. Infatti, come sottolinea AS, la perdita contemporanea prevista di Lionel Messi e Luis Suarez si farà sentire, anche in termini puramente statistici.Barcellona: senza Messi e Suarez si perde il 70% dei golcaption id="attachment 992579" align="alignnone" width="686" Suarez Messi (getty images)/captionCome sottolinea il quotidiano spagnolo, La Pulce e il Pistolero hanno generato 74 dei 110 gol totali della stagione 19-20. Da quando hanno giocato insieme, Messi ha segnato 280 gol e Suarez 198. Il club, per porre rimedio ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Barcellona, il dato da paura: senza Messi e Suarez si perde quasi il 70% dei gol complessivi... -… - pizzinski : @InterCM16 La Roma farà come con Dzeko e la trattativa salterà, stessa cosa con Vidal dato che il Barcellona ci asp… - ToniniFlavio : ...scarpe d'oro, campionati, coppe e supercoppe. Un club che ti ha dato tutto quello che poteva darti. Ci sono band… - maveManu : @pertusino Essì ho visto. Roba di poco conto, dato che la sua famiglia è a Barcellona, ora non si può neanche andar… - Tafuro_Riccardo : RT @annarosacosta: Quindi dopo il contratto dei Allegri, è stato strappato anche quello di #Tonali, dato per fatto da mesi? Se per caso #La… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona dato Barcellona, ufficiale lo staff tecnico di Koeman: c'è Henrik Larsson Sky Sport Messi non va all’allenamento: rischia un milione di multa (25% stipendio mensile)

Messi rischia una multa di un milione di euro per aver saltato l’allenamento con il Barcellona. Secondo alcune voci rischierebbe anche la sospensione, ma pare poco probabile. Lionel Messi ha saltato l ...

Lorenza Famularo, morta a 22 anni dopo quattro visite. «Dicevano che era una contrattura»

Lorenza Famularo aveva 22 anni e non si sa per quale motivo sia morta all’ospedale di Lipari la notte del 23 agosto. Nei giorni precedenti era stata visitata quattro volte dalla guardia medica e in os ...

Messi rischia una multa di un milione di euro per aver saltato l’allenamento con il Barcellona. Secondo alcune voci rischierebbe anche la sospensione, ma pare poco probabile. Lionel Messi ha saltato l ...Lorenza Famularo aveva 22 anni e non si sa per quale motivo sia morta all’ospedale di Lipari la notte del 23 agosto. Nei giorni precedenti era stata visitata quattro volte dalla guardia medica e in os ...