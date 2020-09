Barbara D'Urso, l'indiscrezione: rischia di perdere Domenica Live? (Di martedì 1 settembre 2020) Secondo un'indiscrezione di Dagospia, Mediaset starebbe pensando di cambiare la conduzione di Domenica Live lasciando a Barbara D'Urso Pomeriggio 5 e Live - Non è la d'Urso. Barbara D'Urso rischierebbe di perdere una dei suoi tre programmi: Domenica Live potrebbe essere affidato ad un nuovo conduttore, secondo le indiscrezioni del solito Dagospia. Barbara D'Urso in questi giorni su Instagram si è mostrata quanto mai tonica, pronta a ripartire dopo essersi presa un periodo di meritato riposo dalla maratona invernale che l'ha vista in video anche nei momenti di difficoltà che ha attraversato il nostro Paese. Il prossimo 7 settembre ... Leggi su movieplayer

Noovyis : (Barbara D'Urso, l'indiscrezione: rischia di perdere Domenica Live?) Playhitmusic - - Rosy7111 : RT @mgdb2466: #BayYanlisMediasetItalia #CanYaman è stato un successo anche solo come ospite a uomini e donne e da Barbara D'Urso...ne vogli… - _Alessio_88 : Radio Kiss Kiss ha licenziato Daniela #Martani, ora sta sfigata del cazzo spero che scompaia per sempre dalla tv (B… - giulsprofilodi : @iimapotatoo EHMMMM CREDO SIA BARBARA D’URSO NO? - luc4scms : RT @cmsandreas: hai visto che barbara d’urso dice col cuore? eh, io dico cor cazzo -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara Urso Barbara D’Urso è rifatta? La risposta vi lascerà senza parole YouMovies Barbara D'Urso, l'indiscrezione: rischia di perdere Domenica Live?

Secondo un'indiscrezione di Dagospia, Mediaset starebbe pensando di cambiare la conduzione di Domenica Live lasciando a Barbara D'Urso Pomeriggio 5 e Live - Non è la d'Urso. NOTIZIA di PATRIZIO MARINO ...

L’ira di Barbara D’Urso: ha perso la domenica pomeriggio?

Secondo un rumor in circolazione la Regina incontrastata dei canali Mediaset – Barbara D’Urso – potrebbe non essere più in onda la domenica pomeriggio. Barbara D’Urso perde la domenica pomeriggio? Sta ...

Secondo un'indiscrezione di Dagospia, Mediaset starebbe pensando di cambiare la conduzione di Domenica Live lasciando a Barbara D'Urso Pomeriggio 5 e Live - Non è la d'Urso. NOTIZIA di PATRIZIO MARINO ...Secondo un rumor in circolazione la Regina incontrastata dei canali Mediaset – Barbara D’Urso – potrebbe non essere più in onda la domenica pomeriggio. Barbara D’Urso perde la domenica pomeriggio? Sta ...