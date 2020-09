Bakayoko Milan, la trattativa prosegue: prestito con diritto di riscatto (Di martedì 1 settembre 2020) Il futuro di Bakayoko sembra essere sempre più verso il Milan: il club rossonero prosegue la trattativa per il centrocampista Dopo aver messo al sicuro Sandro Tonali, il Milan prosegue le trattative per Bakayoko. L’accordo con il Chelsea non sembra lontano e infatti la società rossonera appare relativamente tranquilla: sa che si può chiudere senza troppa pressione per riportare a casa il giocatore. Il centrocampista, come spiega La Gazzetta dello Sport, dovrebbe arrivare in prestito oneroso con diritto di riscatto da 30 milioni complessivi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

AntoVitiello : Dopo #Ibra e #Tonali il #Milan si sta concentrando sulla chiusura delle operazioni #Brahim e #Bakayoko, nel primo c… - marcoconterio : ?? Il #Milan non si ferma a Tonali e vuole provare a chiudere a breve anche per Brahim Diaz del #RealMadrid #Real e… - AndreaBricchi77 : #Tonali al #Milan, probabilmente con #BrahimDiaz e #Bakayoko è un colpo notevolissimo. - news24_napoli : Calciomercato Milan, attesa per Bakayoko - gazz_rossonera : Calciomercato Milan, attesa per Bakayoko -