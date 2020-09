"Away", Hilary Swank madre e astronauta per Netflix - (Di martedì 1 settembre 2020) Serena Nannelli Serie tv che dopo l'affascinante incipit si rivela lenta e spesso noiosa, prediligendo le dinamiche familiari al racconto dell'avventura ambientata nello spazio Una nuova serie Netflix Original, "Away", sarà disponibile in streaming a partire dal 4 Settembre e figura tra le più attese dell'anno, soprattutto per la presenza di una star del calibro di Hilary Swank. Il Premio Oscar veste qui i panni della statunitense Emma Green, madre, moglie e astronauta, ruoli che, nel corso di dieci episodi di circa un'ora ciascuno, sono per il personaggio motivo di grande conflitto interiore. Difficile, infatti, definire le priorità quando si è in procinto di partire a capo di una missione alla conquista di Marte ma a casa, sulla Terra, si lascia ... Leggi su ilgiornale

sironidepalma : Hilary Swank è la prima astronauta su Marte nella serie Away - CorrNazionale : Il 4 settembre debutta su Netflix la serie Away: la protagonista è l’astronauta statunitense Emma Green interpretat… - MangaForevernet : ? Away, Hilary Swank nello spazio per Netflix ? ? - CineGiornale1 : Away | perchè vedere la nuova serie Netflix con Hilary Swank - 3cinematographe : #Away la recensione della serie TV #Netflix con @HilarySwank -