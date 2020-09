Avevo il Covid-19 ma il test ha dato esito negativo per 5 volte. Ecco cosa bisognerebbe sapere sui test (Di martedì 1 settembre 2020) di Christine Zink, M.D.Fino a poco tempo fa, di fronte a un leggero mal di gola e a una congestione nasale, probabilmente non avremmo temuto che qualcosa di minaccioso stesse crescendo dentro di noi. Ci saremmo autodiagnosticati un banale raffreddore, per poi acquistare dei farmaci decongestionanti e metterci a riposo. In caso di febbre, magari avremmo pensato a un’influenza ma in generale si poteva tranquillamente dedurre che fosse una semplice seccatura temporanea e non una malattia potenzialmente mortale. Era solo un banale virus. Bastava toglierselo di torno e tornare al lavoro.Ma adesso ammalarsi è tutta un’altra storia.Sono un medico d’urgenza e di recente gli amici mi chiedono spesso se non sia il caso di temere che un sintomo che hanno sviluppato possa essere ascrivibile al Covid-19 o se non si tratti solo di ... Leggi su huffingtonpost

findusbastoncin : RT @svnshinelouiis: buongiorno indovinate chi non può più partire perché la nonna (che vive in casa con loro) dei bambini da cui dovevo far… - svnshinelouiis : buongiorno indovinate chi non può più partire perché la nonna (che vive in casa con loro) dei bambini da cui dovevo… - Ale_Librighter : RT @LorenzoZL74: Quindi in Brasile ed Usa ci sono stati meno morti di Covid per milione di abitante di Spagna ed Italia, guidate entrambe d… - StreetNews24 : 'Il 16 agosto avevo deciso, scatenando i più diversi mal di pancia, che il trend delle terapie intensive andava seg… - AlbanoNicola : RT @LorenzoZL74: Quindi in Brasile ed Usa ci sono stati meno morti di Covid per milione di abitante di Spagna ed Italia, guidate entrambe d… -

Ultime Notizie dalla rete : Avevo Covid Avevo il Covid-19 ma il test ha dato esito positivo per 5 volte. Ecco cosa bisognerebbe sapere sui test L'HuffPost Armi da fuoco negli USA, impennata di acquisti con il Covid-19

Si tratta di una procedura in vigore dal 1998 che ha setacciato oltre trecento milioni di richieste ... Donald Trump dello stato di emergenza nazionale per l’epidemia di Covid-19, si è registrato un ...

Il programma di Quartieri dell’Arte ai tempi del virus: «Spazio a nuove drammaturgie»

Lo spettro dell’emergenza Covid-19 ha aggiunto una dimensione nuova ai nostri luoghi e ci ha invitato a rivedere i bilanci interni delle drammaturgie, alleggerendole da alcune parti e appesantendole ...

Si tratta di una procedura in vigore dal 1998 che ha setacciato oltre trecento milioni di richieste ... Donald Trump dello stato di emergenza nazionale per l’epidemia di Covid-19, si è registrato un ...Lo spettro dell’emergenza Covid-19 ha aggiunto una dimensione nuova ai nostri luoghi e ci ha invitato a rivedere i bilanci interni delle drammaturgie, alleggerendole da alcune parti e appesantendole ...