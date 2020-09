Avellino, piromane dà fuoco al bosco e scappa: incastrato dalle telecamere, ora è ai domiciliari (Di martedì 1 settembre 2020) Il 22 agosto scorso aveva appiccato un incendio in provincia di Avellino, nel bosco accanto al cimitero di Calabritto. Oggi l’uomo, 46 anni, è ai domiciliari con l’accusa di incendio doloso nell’area di protezione speciale del Parco Regionale dei monti Picentini. L’identificazione è avvenuta grazie alle telecamere posizionate dai carabinieri forestali di Lioni. Come si vede dalle immagini, il piromane, di professione pastore, dà fuoco al bosco in più punti prima di scappare. L'articolo Avellino, piromane dà fuoco al bosco e scappa: incastrato dalle ... Leggi su ilfattoquotidiano

Le indagini dei Carabinieri di Lioni e di Calabritto hanno portato all'arresto di un pastore accusato del reato di incendio boschivo doloso. L'uomo, 46 anni, è stato incastrato dalle immagini catturat ...

