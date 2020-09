Avellino, arrestato piromane, incastrato dalle telecamere [VIDEO] (Di martedì 1 settembre 2020) E’ stato identificato l’autore dell’incendio avvistato nella provincia di Avellino lo scorso 22 agosto, avvenuto nel bosco di Calabritto, vicino al cimitero locale. Si tratta di un 46enne, di professione pastore, residente a Calabritto. L’accusa è quella di incendio doloso e l’uomo si trova ora agli arresti domiciliari, incastrato dalle telecamere di sicurezza, che hanno registrato l’uomo mentre da fuoco a diverse parti del bosco prima di darsi alla fuga: Avellino, arrestato piromane, incastrato dalle telecamere VIDEO Giornal.it. Leggi su giornal

Karen__Green_ : RT @RepubblicaTv: Avellino, il piromane dà fuoco al bosco di un'area protetta: le telecamere lo incastrano: Un pastore 46enne di Calabritto… - Napoliflash24 : Incendio in provincia di Avellino, arrestato piromane - - Marilenapas : RT @RepubblicaTv: Avellino, il piromane dà fuoco al bosco di un'area protetta: le telecamere lo incastrano: Un pastore 46enne di Calabritto… - cristinareggini : RT @RepubblicaTv: Avellino, il piromane dà fuoco al bosco di un'area protetta: le telecamere lo incastrano: Un pastore 46enne di Calabritto… - MauroCasinghini : RT @RepubblicaTv: Avellino, il piromane dà fuoco al bosco di un'area protetta: le telecamere lo incastrano: Un pastore 46enne di Calabritto… -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino arrestato

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...Brucia la zona protetta in provincia di Avellino, ma non c’è scampo per il piromane: rintracciato e arrestato il pastore responsabile dell’incendio, tradito dalle telecamere di videosorveglianza dell’ ...