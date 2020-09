Atletica, Van Niekerk guarito dal Covid dopo 25 giorni a Gemona del Friuli (Di martedì 1 settembre 2020) Ottime notizie per Wayde Van Niekerk, che è stato dichiarato guarito dal Coronavirus dopo una quarantena durata 25 giorni a Gemona del Friuli. Il campione olimpico e detentore del record mondiale (43″03) dei 400 metri piani era stato infatti trovato positivo alla vigilia del meeting internazionale friulano nel mese di agosto. Adesso però dopo aver ottenuto due negatività nel giro di 24 ore il sudafricano può dirsi guarito. L’Ulss 2 Marca Trevigiana, uno dei principali hub di riferimento per i controlli post Covid agli sportivi, ha comunicato che Van Niekerk potrà tornare all’attività agonistica dopo che le valutazioni e i test hanno ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Atletica Wayde #VanNiekerk guarito dal Coronavirus dopo 25 giorni di quarantena a Gemona del Friuli

