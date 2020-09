Atalanta, Gasperini: “Non possiamo porci alcun obiettivo, la stagione ci impone di migliorarci” (Di martedì 1 settembre 2020) Gian Piero Gasperini in conferenza stampa.Il tecnico dell'Atalanta ha parlato degli obiettivi di squadra in vista della prossima stagione, l'idea orobica sarebbe quella di emulare quantomeno l'annata appena trascorsa."Sento tanti che fanno delle previsioni in questo senso, ma per noi non può essere così. Non possiamo porci obiettivi come la lotta per lo Scudetto, questi obiettivi sono nella fantasia giornalistica. Il campionato e la stagione ci impongono di migliorarci, ovvero arrivare ad avere un organico più forte o migliorare le prestazioni. Sono pochissime le squadre che possono partire con questi obiettivi, ma abbiamo l'impegno e l'onere di ripartire al meglio. Poi ci sono anche degli avversari agguerriti. C'è chi vuole confermarsi, ma anche superarci. ... Leggi su mediagol

