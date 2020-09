Atalanta, Castagne l’esterno sacrificabile: vicina la cessione al Leicester (Di martedì 1 settembre 2020) Castagne al Leicester è ormai fatta. L’esterno belga è vicino a diventare un nuovo giocatore delle Foxes e lasciare la Serie A. Una trattativa un po’ a sorpresa, ma ipotizzabile: era chiaro che l’Atalanta avrebbe venduto uno tra lui e Hateboer, ma dopo le dichiarazioni di metà agosto dell’olandese – dove esprimeva la sua volontà di provare una nuova esperienza – sembrava lui il predestinato a partire. Il calciomercato però è strano e, a volte, poco logico. A lasciare la Dea, con ogni probabilità, sarà l’ex Genk. Ancora non è fatta ma il giocatore è ormai a un passo dal Leicester: operazione da 25 milioni. Una plusvalenza complessiva per il club nerazzurro di quasi 11 milioni. Dopo 96 presenze 8 gol con ... Leggi su giornal

