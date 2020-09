Arriva la batteria nucleare: almeno 5000 anni di energia (Di martedì 1 settembre 2020) Una startup californiana progetta una batteria ad energia nucleare: può garantire fino a 5.000 anni di energia. La startup californiana NBD sta lavorando ad un progetto che potrebbe rivoluzionare le batterie elettriche. L’azienda infatti sta lavorando al progetto di una batteria che funziona ad energia nucleare. A produrre energia infatti sarà una piccolissima quantità di materiale radioattivo proveniente dagli scarti delle centrali nucleari. Questo materiale deriva dalle barre di grafite che controllano le reazioni nucleari nelle centrali. L’alta concentrazione di carbonio-14 contenuta nella grafite produce energia che può essere conservata per un utilizzo successivo. I ... Leggi su bloglive

DrDomu : @MarcoCHardware @Qualcomm_IT Se posso chiedere... La batteria come va? Arriva a sera senza problemi? - fainformazione : Galaxy M51: a listino il nuovo medio-gamma Samsung con batteria da 7.000 mAh Arriva già in pre-ordine, ufficialmen… - fainfoscienza : Galaxy M51: a listino il nuovo medio-gamma Samsung con batteria da 7.000 mAh Arriva già in pre-ordine, ufficialmen… - OutOfBitit : Samsung Galaxy M51 arriva in Europa: display da 6,7”, 4 cam sul retro e super batteria da 7000 mAh… - ruisseau : RT @SaracomemeSara: Qui è saltato tutto, non so se arriva il tweet ma c’è un nubifragio. Finché il telefono regge scrivo ma non ho quasi pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva batteria Arriva la batteria nucleare: almeno 5000 anni di energia BlogLive.it Arriva la batteria nucleare: almeno 5000 anni di energia

Una startup californiana progetta una batteria ad energia nucleare: può garantire fino a 5.000 anni di energia.

Avis Macerata sugli scudi:

Il forte discobolo non ha avuto avversari e ha vinto la gara con l’importante prestazione di m. 61.87 davanti al quotato Nazzareno Di Marco secondo con 58.81. E’ il decimo titolo italiano in carriera, ...

Una startup californiana progetta una batteria ad energia nucleare: può garantire fino a 5.000 anni di energia.Il forte discobolo non ha avuto avversari e ha vinto la gara con l’importante prestazione di m. 61.87 davanti al quotato Nazzareno Di Marco secondo con 58.81. E’ il decimo titolo italiano in carriera, ...