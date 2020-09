Arriva il CashBack di Stato: Come risparmiare sugli acquisti anche online (Di martedì 1 settembre 2020) Cos’è il CashBack di Stato Il CashBack di Stato rappresenta una misura volta a “scoraggiare” l’uso del contante, invogliando gli italiani a regolare i pagamenti servendosi delle monete elettroniche. Maggiore è la quantità circolante di monete elettroniche, minore è la possibilità di avere a che fare con guadagni in nero; e questo significa aumentare le entrate fiscale. Il CashBack può definirsi Come una sorta di sconto; in pratica, anziché abbassare percentualmente il prezzo di un articolo, tale percentuale viene restituita, una volta portato a termine l’acquisto, sotto forma di moneta. Il Governo vede tale meccanismo Come la strada obbligata per ridurre il contante, ancora oggi ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Arriva CashBack Arriva il CashBack di Stato: Come risparmiare sugli acquisti anche online Il Denaro Arriva il CashBack di Stato: Come risparmiare sugli acquisti anche online

Il cashback di Stato rappresenta una misura volta a “scoraggiare” l’uso del contante, invogliando gli italiani a regolare i pagamenti servendosi delle monete elettroniche. Maggiore è la quantità circo ...

Libri, arriva il sito di e-commerce per le piccole librerie

Si chiama Bookdealer e funziona come vetrina online per le librerie indipendenti, che possono mantenere un rapporto di fiducia con i loro lettori Adesso anche le piccole librerie possono vendere i lor ...

Il cashback di Stato rappresenta una misura volta a “scoraggiare” l’uso del contante, invogliando gli italiani a regolare i pagamenti servendosi delle monete elettroniche. Maggiore è la quantità circo ...Si chiama Bookdealer e funziona come vetrina online per le librerie indipendenti, che possono mantenere un rapporto di fiducia con i loro lettori Adesso anche le piccole librerie possono vendere i lor ...