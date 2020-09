Arnautovic e l’approccio sbagliato alla Super League Cinese: “Mangiavo e bevevo di tutto. Andavo a dormire alle 6 del mattino…” (Di martedì 1 settembre 2020) Marko Arnautovic si racconta e lo fa ai microfoni di Beanyman Sports relativamente al suo approccio al massimo campionato Cinese. L'attaccante, trasferitosi dal West Ham allo Shanghai SIPG, ha ammesso di aver sottovalutato l'impegno e di essersi ritrovato ad affrontare un inizio davvero complesso con problemi legati alle sue abitudini.Arnautovic: "Non mi allenavo. Mangiavo e bevevo di tutto"caption id="attachment 1015263" align="alignnone" width="387" Arnautovic (Instagram Arnautovic)/caption"Ho sottovalutato il campionato Cinese e tutta la situazione", ha ammesso Arnautovic. "Non mi sono allenato. Non mi sono preso cura del mio corpo. Stavo mangiando. Mangiavo e bevevo ... Leggi su itasportpress

