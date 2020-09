Armine Harutyunyan, la testimonial atipica di Gucci risponde alle polemiche (Di martedì 1 settembre 2020) La scelta della casa di moda Gucci di puntare ad una testimonial, Armine Harutyunyan, decisamente atipica, lontano da quella bellezza oggettiva tipica dei brand fashion ha creato dibattiti e polemiche non indifferenti. L’opinione pubblica ma anche molti account social non hanno potuto fare a meno di discutere su quella che è stata definita una non bellezza tanto da far subire alla modella armena una sorta di body shaming. Armine attualmente vive a Erevan, capitale armena, ed è stata raggiunta da La Reppublica che le ha chiesto cosa ne pensa di quello che sta succedendo in Italia e che la riguarda direttamente. Armine ha spiegato che non si è molto interessata alla polemica, e non è la prima volta che viene presa ... Leggi su quotidianpost

