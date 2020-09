Armine Harutyunyan, la testimonial atipica di Gucci risponde alle polemiche (Di martedì 1 settembre 2020) La scelta della casa di moda Gucci di puntare ad una testimonial, Armine Harutyunyan, decisamente atipica, lontano da quella bellezza oggettiva tipica dei brand fashion ha creato dibattiti e polemiche non indifferenti. L’opinione pubblica ma anche molti account social non hanno potuto fare a meno di discutere su quella che è stata definita una non bellezza tanto da far subire alla modella armena una sorta di body shaming. Armine attualmente vive a Erevan, capitale armena, ed è stata raggiunta da La Reppublica che le ha chiesto cosa ne pensa di quello che sta succedendo in Italia e che la riguarda direttamente. Armine ha spiegato che non si è molto interessata alla polemica, e non è la prima volta che viene presa ... Leggi su quotidianpost

chetempochefa : Le persone si spaventano da ciò che è diverso. Non posso impedire loro di sparlare, ma posso ignorarle. Ci sono mod… - elenabonetti : Armine Harutyunyan viene insultata perché per alcuni - troppi - il suo volto non sarebbe abbastanza bello per conse… - RadioItalia : 'Ragazze non omologatevi', il potente messaggio della modella di cui tutti parlano. (da @repubblica ) - born2pizz4 : RT @DSantanche: Solidarietà alla modella di #Gucci Armine Harutyunyan che in questi giorni è vittima di offese e insulti gratuiti sul web.… - mastrobutch : RT @valentinabate_: Gucci in tendenza per il body shaming rivolto alla loro modella, Armine Harutyunyan. È molto evidente come il pubblico… -

Ultime Notizie dalla rete : Armine Harutyunyan Chi è Armine Harutyunyan Yahoo Notizie Armine Harutyunyan risponde alle polemiche: “Hanno solo paura…”

Ma in ogni caso è certamente sbagliato accanirsi contro qualcuno per il suo aspetto fisico, che secondo gusto personale, non si ritiene appropriato ad un dato contesto. Ma la modella non si è lasciata ...

Oliviero Toscani: 'Armine è una bellezza rivoluzionaria'

Si chiama Armine Harutyunyan, è nata in Armenia, ha 23 anni ed è una modella non professionista. Sul suo profilo Instagram, dove conta 130 mila follower, si vede ritratta in pose di vita quotidiana, n ...

Ma in ogni caso è certamente sbagliato accanirsi contro qualcuno per il suo aspetto fisico, che secondo gusto personale, non si ritiene appropriato ad un dato contesto. Ma la modella non si è lasciata ...Si chiama Armine Harutyunyan, è nata in Armenia, ha 23 anni ed è una modella non professionista. Sul suo profilo Instagram, dove conta 130 mila follower, si vede ritratta in pose di vita quotidiana, n ...