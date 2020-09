Armine Harutyunyan e la fine della storia del saluto romano (Di martedì 1 settembre 2020) La modella di Gucci Armine Harutyunyan oggi in un’intervista a Repubblica parla delle critiche che le sono piovute addosso sui social media per il suo aspetto fisico. Armine spiega che anche in Turchia è stata oggetto di parodie e che è stata protetta dalla famiglia e dagli amici. Ha lavorato per Gucci solo nel 2019 in una sfilata a Milano, ma in questi giorni si parla solo di lei: I social media possono creare un’immagine distorta della realtà, e questo avere pessimi effetti sui più giovani. Cosa consiglierebbe a una ragazzina che non si ritrova in ciò che vede online? «Di non badare troppo a quello che accade attorno a lei, e di non ostinarsi a fare per forza quello che gli altri fanno. ... Leggi su nextquotidiano

elenabonetti : Armine Harutyunyan viene insultata perché per alcuni - troppi - il suo volto non sarebbe abbastanza bello per conse… - repubblica : Armine Harutyunyan, chi è la modella fuori dagli schemi di cui tutti parlano - Gianpi72 : RT @Spartaco67_: Questa è Armine Harutyunyan, al suo paese non fa la raccolta differenziata e mette la buccia dell'anguria nella frazione s… - Spartaco67_ : Questa è Armine Harutyunyan, al suo paese non fa la raccolta differenziata e mette la buccia dell'anguria nella fra… - Mnersi : RT @vogue_italia: La modella Armine Harutyunyan, che ha sfilato per la collezione primavera estate 2020 di Gucci, è diventata oggetto di bo… -