Ariana Grande è la regina di Instagram: prima donna a raggiungere i 200 milioni di follower (Di martedì 1 settembre 2020) Forse era troppo impegnata con i Video Music Awards 2020 per accorgersi di aver battuto un record diventando la prima donna a collezionare 200 milioni di follower su Instagram. Ariana Grande è entrata ... Leggi su tgcom24.mediaset

team_world : Stasera Lady Gaga, Ariana Grande, i CNCO, Miley Cyrus, i BTS, The Weeknd e tantissimi altri artisti saranno sul pal… - IamDexterrrrr : @c4gotto @melaninchxlic Assomigli ad Ariana Grande riccia :) - VnliveD : Buongiorno solo alle note da delfina di Ariana Grande. - melastasso : @manvxiety inizialmente per stalkerare ariana grande - _hedaleksa : RT @goldenjonniee: Se Lady Gaga e Ariana Grande hanno performato con la mascherina tu puoi indossarla da Cadorna a Precotto senza rompere l… -

Ultime Notizie dalla rete : Ariana Grande

TGCOM

L’hitmaker britannico ha dato il benvenuto alla primogenita con la moglie Cherry Seaborn. Fiocco rosa per Ed Sheeran e la moglie Cherry Seaborn. La news è approdata su Instagram dove la coppia ha post ...Le star della musica amano Mugler. E Mugler crea per loro abiti unici da indossare in apparizioni per performance o persino nei videoclip dei propri ultimi singoli. Tra le più recenti apparizioni ci s ...