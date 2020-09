Antonella Clerici si consola con la focaccia preparata nella casa nel bosco (Foto) (Di martedì 1 settembre 2020) E’ tornata ad Arquata Scrivia Antonella Clerici e nella sua casa nel bosco ha preparato la focaccia, una delle delizie che preferisce (Foto). Il forno a legna, settembre nel bosco, non c’è più il caldo delle settimane scorse e in più c’è bisogno di coccolarsi un po’. Antonella Clerici non tornerà in tv prima del 28 settembre: E’ sempre mezzogiorno è stato rimandato, la data di inizio slittata ancora di un’altra settimana. All’inizio la prima puntata era prevista su Rai 1 il 7 settembre, poi il 21 e adesso una settimana in più di attesa. Niente di grave, solo la necessità che lo studio sia ... Leggi su ultimenotizieflash

