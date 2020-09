Antonella Clerici, che beffa: “E’ sempre Mezzogiorno” slitta ancora (Di martedì 1 settembre 2020) Antonella Clerici, ancora un rinvio: l’inizio della sua trasmissione slitta nuovamente. Problemi tecnici allontanano il suo ritorno in Rai. La nuova data Antonella Clerici ed una trasmissione il cui inizio si protrae nel tempo. Sembra quasi una maledizione per la bionda conduttrice, al ritorno in Rai con una sua trasmissione dopo anni di esilio forzato. La donna però dovrà aspettare ancora qualche altro giorno prima del debutto con un forma tutto nuovo che sostituirà “La prova del cuoco” mandato da Viale Mazzini in pensione dopo quasi 20 anni di onorato servizio. “E’ sempre mezzogiorno” però non vede ancora la luce, per problemi tecnici, con il secondo rinvio arrivato ... Leggi su bloglive

