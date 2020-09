Animali Fantastici 3: Johnny Depp richiede il rinvio del processo contro Amber Heard per girare il film (Di martedì 1 settembre 2020) Con la probabilità che le riprese riprendano il prossimo ottobre, Johnny Depp ha chiesto un rinvio del lungo processo contro l'ex moglie Amber Heard per poter partecipare al set di Animali Fantastici 3. La star Johnny Depp ha chiesto che la causa in corso per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard venga ritardata a causa delle imminenti riprese di Animali Fantastici 3 che dovrebbe riprendere la lavorazione forse il prossimo ottobre. Le riprese del terzo capitolo della saga diretta da David Yates sono state sospese, come molte altre lavorazioni hollywoodiane, a causa dell'emergenza sanitaria. Ma, per quanto ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Animali Fantastici 3: Johnny Depp richiede il rinvio del processo contro Amber Heard per girare il film… - chaoskoo : nO CELESTE NON LO VOGLIO VEDERE ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI PORCDIO - laqueenluce : Faccio parte di quelle che ama Harry Potter ma non animali fantastici - adriseu : “Animali fantastici e dove trovarli” - _wanderlust28 : Ogni tanto penso al fatto che in Animali Fantastici Silente sia interpretato da Jude Law -

Ultime Notizie dalla rete : Animali Fantastici Animali Fantastici 3: le riprese ricominceranno a Settembre Tom's Hardware Italia Animali Fantastici 3: Johnny Depp richiede il rinvio del processo contro Amber Heard per girare il film

Le riprese del terzo capitolo della saga diretta da David Yates sono state sospese, come molte altre lavorazioni hollywoodiane, a causa dell'emergenza sanitaria. Ma, per quanto riguarda Animali Fantas ...

Morto Valeriano Trubbiani, lo scultore immaginifico che piaceva a Fellini e Saramago

Era un fabbro ferraio dell’arte, Valeriano Trubbiani (Villa Potenza di Macerata 1937, Ancona 2020) un artigiano dal temperamento intenso e ostinato, del carattere dei marchigiani. Visitare il suo stud ...

Le riprese del terzo capitolo della saga diretta da David Yates sono state sospese, come molte altre lavorazioni hollywoodiane, a causa dell'emergenza sanitaria. Ma, per quanto riguarda Animali Fantas ...Era un fabbro ferraio dell’arte, Valeriano Trubbiani (Villa Potenza di Macerata 1937, Ancona 2020) un artigiano dal temperamento intenso e ostinato, del carattere dei marchigiani. Visitare il suo stud ...