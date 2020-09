Andrea Segre: «Ho ascoltato i tormenti di Venezia nei giorni duri del lockdown» (Di mercoledì 2 settembre 2020) All’inizio c’era il desiderio di filmare Venezia, la città della famiglia, dove è nato suo padre che l’aveva filmata quando era ragazzo, a sedici anni con una super 8 prima di trasferirsi a Padova e lasciarla svanire dal proprio orizzonte come lui era scomparso dal suo. Ci aveva girato intorno Andrea Segre a Venezia coi suoi film, Chioggia, Mestre ma mai un confronto diretto: ecco dunque il momento a partire da alcuni punti fermi, il turismo, l’acqua alta, un piano … Continua L'articolo Andrea Segre: «Ho ascoltato i tormenti di Venezia nei giorni duri del lockdown» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

