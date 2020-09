Ancora un afroamericano ucciso dalla polizia a Los Angeles, l’uomo è stato colpito a morte dopo un inseguimento. Aveva una pistola (Di martedì 1 settembre 2020) Un afroamericano è stato ucciso a Los Angeles da due agenti che hanno aperto il fuoco contro di lui dopo un inseguimento. Gli agenti hanno cercato di fermare l’uomo che andava in bicicletta violando il codice della strada. L’afroamericano, secondo la ricostruzione fornita dalla polizia, sarebbe scappato dopo aver dato un pugno in faccia a uno dei poliziotti. Una folla si è raccolta e ha marciato verso la stazione dello sceriffo dopo la sparatoria, chiedendo giustizia. Nel video, postato in rete, i momenti concitati che seguono la sparatoria: il ventinovenne Dijon Kizzee riverso in terra senza vita, gli agenti che avanzano armi in pugno verso il cadavere e la ... Leggi su ilfattoquotidiano

Un afroamericano è stato ucciso a Los Angeles da due agenti che hanno aperto il fuoco contro di lui dopo un inseguimento. Gli agenti hanno cercato di fermare l’uomo che andava in bicicletta violando i ...

