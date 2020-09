Amazon ottiene il via libera per far volare i suoi droni di Prime Air negli Usa: passo decisivo verso la rivoluzione nelle consegne (Di martedì 1 settembre 2020) Si fa sempre più concreto il progetto di Amazon di consegnare i propri pacchi con i droni. Il gigante dell’e-commerce ha ricevuto l’autorizzazione al proprio programma dalla Federal Aviation Authority (Faa), l’ente regolatore statunitense. Un passaggio che l’azienda fondata da Jeff Bezos ha definito, “un importante passo avanti”. La certificazione ottenuta dalla Faa avvicina Amazon all’obiettivo di “un servizio autonomo di consegna con i droni, che un giorno consegnerà pacchi ai nostri clienti nel mondo”, ha affermato David Carbon, vice presidente di Prime Air Amazon. Carbon ha detto che l’obiettivo di Amazon è in futuro garantire consegne ... Leggi su ilfattoquotidiano

