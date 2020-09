Ama: Piano Foglie, negli ultimi otto giorni spazzamento mirato (Di martedì 1 settembre 2020) Roma – Prosegue e si e’ gia’ intensificato dalla scorsa settimana il Piano straordinario predisposto da Ama, in accordo e in coordinamento con Roma Capitale, per la rimozione di Foglie, aghi di pino, detriti in prossimita’ degli imbocchi di tombini e caditoie stradali di vie alberate e/o a forte pendenza di tutto il territorio comunale. In particolare, spiega una nota, sono oltre 500 le tratte stradali, piazze e vie di tutti i 15 municipi, oggetto di interventi mirati da parte di squadre e mezzi dedicati negli ultimi otto giorni, tra queste: via dei Fori Imperiali, via dei Coronari, Portico d’Ottavia, piazza Navona, piazza di Spagna, via Veneto, Castro Pretorio, Santa Maria Maggiore, viale Giulio Cesare, viale delle Milizie, via Innocenzo XIII, ... Leggi su romadailynews

Partecipate01 : Ambiente, all'#Ama di Roma i conti non tornano. A settembre nuovo piano industriale. @FITCISLLAZIO: non serve un in… - boia_er : RT @PADANO_LIBERO: @boia_er @keziahmason1 Una volta abolita la Caccia queste mezzeseghe vorranno togliere le armi a tutti. Ecco il loro pia… - tommo___28 : @iamletilf Beh mio zio ama la musica, suona piano e chitarra e sa scrivere davvero bene. So che ne ha una scritta p… - PADANO_LIBERO : @boia_er @keziahmason1 Una volta abolita la Caccia queste mezzeseghe vorranno togliere le armi a tutti. Ecco il lor… - siergogirita : RT @xanaxcolazione: Rafa e Roger la toccano piano, pianissimo. Vi si ama -

Ultime Notizie dalla rete : Ama Piano Ama: Piano Foglie, negli ultimi otto giorni spazzamento mirato RomaDailyNews Piano foglie: negli ultimi otto giorni spazzamento sul oltre 500 piazze e strade

Prosegue e si è già intensificato dalla scorsa settimana il piano straordinario predisposto da AMA, in accordo e in coordinamento con Roma Capitale, per la rimozione di foglie, aghi di pino, detriti i ...

Tampone in aeroporto, per i voli nazionali bisognerà arrivare due ore prima. Fino a 4 per gli intercontinentali

ROMA Se la sperimentazione, che comincerà all’aeroporto di Fiumicino nelle prossime settimane, sarà soddisfacente, il nostro futuro prossimo da passeggeri avrà una tempistica differente: andremo al te ...

Prosegue e si è già intensificato dalla scorsa settimana il piano straordinario predisposto da AMA, in accordo e in coordinamento con Roma Capitale, per la rimozione di foglie, aghi di pino, detriti i ...ROMA Se la sperimentazione, che comincerà all’aeroporto di Fiumicino nelle prossime settimane, sarà soddisfacente, il nostro futuro prossimo da passeggeri avrà una tempistica differente: andremo al te ...