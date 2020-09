Alta Fedeltà: la serie con Zoe Kravitz in anteprima su Starzplay dal 10 settembre, il trailer italiano (Di martedì 1 settembre 2020) L'adattamento televisivo di Alta Fedeltà, interpretato da Zoe Kravitz, in anteprima su Starzplay dal 10 settembre, Starzplay, il servizio di streaming premium internazionale di Starz, ha annunciato l'arrivo di High Fidelity, adattamento televisivo della commedia romantica e del romanzo Alta Fedeltà, sulla piattaforma a partire dal 10 settembre, con il trailer italiano. La serie approderà in anteprima giovedì 10 settembre esclusivamente in Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Giappone, America Latina, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera e Regno Unito, con nuovi episodi settimanali. Ispirata al romanzo di Nick Hornby e al ... Leggi su movieplayer

