Allerta Meteo Veneto: nuovo avviso di criticità (Di martedì 1 settembre 2020) Il maltempo che da alcuni giorni interessa il Veneto non si è ancora esaurito del tutto. Già nel pomeriggio di oggi locali piovaschi o rovesci, od occasionali temporali, potrebbero verificarsi sulle zone montane e pedemontane. Per domani, 2 settembre, sono previste precipitazioni sparse e discontinue, anche a carattere di rovescio. Sulla base di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso un avviso di criticità con validità fino alle 14.00 di domani. Lo Stato di Attenzione (Allerta gialla) sulla rete idraulica principale e’ dichiarato sul bacino idrografico Adige-Garda e Monti Lessini. Lo Stato di Preallarme sulla rete idraulica principale e’ dichiarato sui bacini Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige e ... Leggi su meteoweb.eu

