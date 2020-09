Alessandra Amoroso “Ho pianto tanto”: a cuore aperto la verità (Di martedì 1 settembre 2020) Tutta l’Italia questa estate ha ballato sotto le note del tormentone intonato da Alessandra Amoroso e Boomdabash. Con la canzone dal titolo ‘Karaoke’, la cantante salentina insieme al gruppo musicale, con cui da anni condivide lo stesso palco, ha scalato la classifica della musica italiana. Presto si esibirà ai Seat Music Awards all’Arena di Verona e sarà la capitana della Nazionale Cantanti alla Partita del cuore. È dunque un fiume in piena l’artista salentina, impegnata tra esibizioni e progetti da portare a termine. Di recente ha rilasciato delle curiose dichiarazioni in un’intervista pubblicata dal settimanale ‘Tv Sorrisi e Canzoni’; raccontando un po’ del suo passato che ritorna ma con una grande conquista: aver ritrovato un nuovo ... Leggi su velvetgossip

