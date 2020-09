Alberto Angela figlio Piero Angela: nessuno se lo sarebbe mai aspettato (Di martedì 1 settembre 2020) Questo articolo . Alberto Angela è il figlio di Piero Angela, entrambi volti amati della televisione. Quello che molti non sanno è che l’uomo nasconde un segreto. Alberto Angela è il figlio del famoso conduttore televisivo e divulgatore scientifico Piero Angela, volto storico della televisione italiana, di cui molti non sanno che nasconde un piccolo scheletro nell’armadio. Proprio … Leggi su youmovies

darioh84 : Poi c'è stata anche la fase di infatuazione/innamoramento/attrazione morbosa per Alberto Angela, ma di questo parle… - crixalide : finisce piero angela ma inizia alberto angela, una gioia ?? - baumanstyle : RT @accioklaine: Alberto Angela che non fa usare il Colosseo a Beyoncé perché c’era prima lui - 28Esmeralda28 : Io dipendente dalla famiglia Angela. Piero passa il testimone ad Alberto. Andreste clonati #Superquark - massimilium : Nelle GPS, vi sono specie nate da mutazioni genetiche. Non avevo mai visto colleghi in graduatoria con più di tremi… -