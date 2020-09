AL PREMIO “IL POETA EBBRO” VINCE IL DIALOGO CULTURALE TRA LE CITTA’ (Di martedì 1 settembre 2020) L’edizione speciale 2020 si è tenuta sabato scorso a Spoleto, presso l’Hotel dei Duchi Alberto Nicolò Barbato, Eugenia Serafini, l’Ambasciatore Gaetano Cortese e signora, Anna Manna e Tiziana Grassi.SPOLETO – In piena atmosfera Festival dei due Mondi, nella splendida cornice dell’Hotel dei Duchi, si è svolta sabato 29 agosto a Spoleto (Perugia) la Cerimonia di premiazione del prestigioso PREMIO IL POETA EBBRO, fondato dalla scrittrice romana Anna Manna. Alla sua terza edizione, il PREMIO ha brillato per i contenuti ed i messaggi dei personaggi che hanno preso parte all’evento, sia come premiati che come giurati. Conduzione vivace ma misurata, la cifra del PREMIO, innovativa ma ancorata alle regole classiche del bello stile italiano, ha lanciato un bellissimo ... Leggi su laprimapagina

