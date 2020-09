Air Italy: dieci mesi di Cig ai 1.453 dipendenti (Di martedì 1 settembre 2020) (Teleborsa) – Praticamente raggiunto l’accordo per garantire 10 mesi di cassa integrazione ai 1.453 dipendenti Air Italy. La riunione che ha permesso di definire condizioni e garanzie si è svolta in videoconferenza con la partecipazione dei ministeri del Lavoro, Trasporti e Sviluppo economico, degli assessorati al Lavoro delle Regioni Sardegna e Lombardia, i rappresentanti sindacali E i dirigenti e liquidatori della compagnia aerea. Concluso proficuamente il confronto, i partecipanti si ritroveranno per sottoscrivere il documento finale. Air Italy si è impegnata a riconoscere ai lavoratori l’indennità di mancato preavviso al termine della procedura di licenziamento, il pagamento delle 13esime e 14esime e del Tfr maturato. Leggi su quifinanza

